Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bazı İstanbul seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler ise şöyle:

14.30'daki Eminönü/Sirkeci-Mudanya, Mudanya Eminönü/Sirkeci ve Eminönü/Sirkeci-Armutlu/ihlas seferleri.

15.55’teki Armutlu/İhlas-Mudanya, 16.00’daki Mudanya-Eminönü/Sirkeci ve 17.00’deki Eminönü/Sirkeci-Mudanya seferleri.

Aynı gerekçeyle saat 17.30 ve 19.30'daki Mudanya - Eminönü/Sirkeci, 18.30 ve 20.00’deki Eminönü/Sirkeci -Mudanya seferleri de yapılamayacak.