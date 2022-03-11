Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bazı BUDO seferleri iptal edildi
Bursa-İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bazı İstanbul seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler ise şöyle:
14.30'daki Eminönü/Sirkeci-Mudanya, Mudanya Eminönü/Sirkeci ve Eminönü/Sirkeci-Armutlu/ihlas seferleri.
15.55’teki Armutlu/İhlas-Mudanya, 16.00’daki Mudanya-Eminönü/Sirkeci ve 17.00’deki Eminönü/Sirkeci-Mudanya seferleri.
Aynı gerekçeyle saat 17.30 ve 19.30'daki Mudanya - Eminönü/Sirkeci, 18.30 ve 20.00’deki Eminönü/Sirkeci -Mudanya seferleri de yapılamayacak.
Etiketler: Bursa Deniz Otobüsü Hava Durumu İstanbul Ulaşım
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