Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te asayiş operasyonları
Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşından bu yana gözaltına alınan 71 kişiden 5'i tutuklandı.
Karabük Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde operasyon düzenlendi.
Çeşitli ürünlerin ele geçirildiği operasyonlarda, 71 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Etiketler: Karabük Narkotik Uyuşturucu
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