Balıkesir Bahçelievler Mahallesi'nde oturan A.K. ile karısı N.K. arasında ailevi nedenlerden dolayı kavga çıktı.

A.K'nin eşine ceviz, N.K'nin ise kocasına tabak fırlatmasıyla çift yaralandı.

Mahkeme fırlatılan ceviz ve tabağı silah olarak nitelendirdi.

İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"A.K'nin, eşi olan N.K'ye olaydan sonra ele geçmeyen ancak fiilen saldırıya elverişli oldukları değerlendirilerek yaralama suçunda silah niteliğine haiz oldukları düşünülen cevizleri fırlattığı, müşteki şüpheli N.K'nin de eşine yaralama suçunda silah niteliğine haiz olan tabak ile eşi A.K'nin kafasına vurduğu, meydana gelen olaylar sonrası çeşitli şekilde yaralandıkları anlaşılmıştır."

Birbirlerinden şikayetçi oldular

Sanıklar için kasten yaralama suçundan ceza talep edilen iddianamede, çift hakkında mala zarar verme, basit tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.

Birbirlerinden şikayetçi olan sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.