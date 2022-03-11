Facebook, Ukrayna savaşında Rusya'ya destek verenlere karşı şiddet çağrılarına izin verecek.



Açıklama Meta İletişim Direktörü Andy Stone'dan geldi.



"Normalde kurallarımızı ihlal edecek şiddet içerikli siyasi ifade türlerine geçici olarak izin veriyoruz." dedi.



Rus sivillere karşı belirli içeriklere halen izin verilmediğini söyledi.



Washington Post'un haberine göre Meta, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "ölüm" çağrısı yapan içeriklere de izin verecek.



Ayrıca Ukrayna savaşına destek veren Rusları hedef alan içerikler de bir süre engellenmeyecek.



Facebook ve Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunun kullanımı Rusya'da engellenmişti.