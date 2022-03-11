Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinesinde "Yetenek her yerde" temasıyla 2019 yılında başlatılan bölgesel kariyer fuarları kapsamında "İç Anadolu Kariyer Fuarı-2022" (İKAF'22), Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İKAF'22, 16-17 Mart 2022 tarihinde Abdullah Gül Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi paydaşlığında Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

CV hazırlama, mülakat, mülakat teknikleri, motivasyon gibi sunum ve eğitim programlarının yer alacağı etkinliklerde yaklaşık 20 bin öğrenci, sektörün öncü firmalarının temsilcileri ile bir araya gelerek staj ve iş imkanı bulabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, tüm öğrenci ve sektör temsilcilerini İKAF’22'ye davet etti.

"iş ve staj imkanlarını konusunda bilgilendirilecekler"

Kariyer fuarında öğrenci ve mezunların önemli işletmelerle bir araya gelerek yeni fırsatlar elde edeceğini vurgulayan Çalış, şunları kaydetti:

"Öğrenciler ikili görüşmelerde, söyleşilerde ve atölye çalışmalarında farklı fikirleri tartışma imkanı bulacak ve kariyer planlarına önemli katkı sağlayacaklardır. Bölgemizdeki bütün öğrencileri ve mezunları düzenlenecek farklı etkinliklere katılmak, firmalarla görüşerek iş ve staj imkanlarını araştırmak ve 13 üniversiteden gelen öğrencilerle tanışmak için 16-17 Mart tarihlerinde Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek fuara katılmaya davet ediyoruz."

Etkinlik, 16 Mart 2022 Çarşamba günü 10.30'da açılış ve protokol konuşmalarının ardından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun "Girişimcilik ve Liderlik" konusundaki söyleşisiyle başlayacak.