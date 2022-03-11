Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 17:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'a zirai don uyarısı
Kahramanmaraş'ta soğuk ve yağışlı hava nedeniyle çitçilere zirai don uyarısı yapıldı.
Kahramanmaraş Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle uyarılarda bulundu.
Doğu Akdeniz Bölgesinde gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yüksek kesimlerde ise kuvvetli zirai don olayı bekleniyor.
Don olayının yarından itibaren etkili olacağı ve çarşmaba gününe kadar süreceği tahmin edliyor.
Ayrıca çiftçilere ve ilgililere dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği söylendi.
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