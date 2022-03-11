Kahramanmaraş Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle uyarılarda bulundu.

Doğu Akdeniz Bölgesinde gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yüksek kesimlerde ise kuvvetli zirai don olayı bekleniyor.

Don olayının yarından itibaren etkili olacağı ve çarşmaba gününe kadar süreceği tahmin edliyor.

Ayrıca çiftçilere ve ilgililere dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği söylendi.