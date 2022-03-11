Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesiyle yere düşen işçi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın inşaat iskelesi çöktü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İskele altında kalan bir işçi, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Ambulans İş Kazaları İşçi Mardin Polis
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