Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Karatay Belediyesi Meclis Salonu'nda AFAD eğitmenleri Yüksel Seyhan, Serdar Gencer ve Abdülmuttalip Tan tarafından uygulamalı olarak yapılan eğitimin "Birey ve Aileler için Temel Afet Bilinci", "İnsani Yardım" ve "Yerel Afet Gönüllüleri" gibi ana başlıklar altında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Doğal afetlerin zamanını bilemeyiz ama afetler olduğunda onları nasıl karşılayacağımızı bilebiliriz. Yaşanabilecek bir afete karşı hazırlıklı olmalı ve bu alandaki toplumsal bilinci geliştirmeliyiz. Karatay Belediyesi olarak bizler de öncelikle afetlere karşı bilincimizi her alanda artırmak için çalışıyoruz ve personelimize yönelik eğitim çalışmalarına önem veriyoruz. İstiyoruz ki personelimiz de birer yerel afet gönüllüsü olsun ve hep birlikte Karatay'ımızı ve Konya'mızı afetlere karşı çok daha dayanıklı bir şehir haline getirelim."