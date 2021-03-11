Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karapınar'da tedbirleri ihlal eden 112 kişiye para cezası verildi
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Karapınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden 112 kişiye para cezası kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, "Dinamik Denetim Modeli" kapsamındaki kontrolleri devam ediyor.
Ekipler, ilçe merkezindeki Turgut Özal Parkı'nda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 32, ilçedeki diğer denetimlerde sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 80 kişiye para cezası kesti.
Polis ekiplerinin kent genelindeki denetimlerinin devam edeceği belirtildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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