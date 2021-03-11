Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bulgaristan Büyükelçisi Tcholakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Hristov Tcholakov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Tcholakov, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Tcholakov'un bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
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