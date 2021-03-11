Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Meray kavşağında bir aracı durdurdu.
Araçtaki aramada, 660 uyuşturucu hap ve 17,52 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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