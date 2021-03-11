Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta etkili olan sis ulaşımı aksattı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta kar yağışı sonrası etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Kars-Ardahan ve Kars-Göle kara yolunda yoğunlaşan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sis nedeniyle sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Etiketler: Kar Yağışı
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