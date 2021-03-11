Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 16:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de taciz şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de iş arkadaşı kadını taciz ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Nevşehir'de alınan bilgiye göre, kent merkezinde çalıştığı iş yerindeki M.A. tarafından taciz ve hakarete uğradığını iddia eden kadının şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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