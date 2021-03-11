Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta jandarma köy okullarındaki öğrencilere trafik eğitimi verdi
[Fotoğraf: AA]
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, bir belde ve 7 köy okulunu ziyaret ederek, öğrencilere trafik güvenli konusunda bilgi verdi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, öğrencilere servis araçlarında güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanma, yoldan karşıya geçme ve yaya geçitlerini kullanma konularında eğitim veren jandarma, bilgilendirme broşürü dağıttı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında öğrencilere maske, mesafe ve temizlik kurallarını anlatan jandarma, hem kendi sağlıkları hem de çevrelerindeki insanların sağlığı için kurallara uymalarını istedi.
Son Haberler
- 17:26
- 17:26
- 17:21
- 17:25
- 17:18
Sıradaki Haber
Bulgaristan Büyükelçisi Tcholakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz