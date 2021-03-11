Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, öğrencilere servis araçlarında güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanma, yoldan karşıya geçme ve yaya geçitlerini kullanma konularında eğitim veren jandarma, bilgilendirme broşürü dağıttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında öğrencilere maske, mesafe ve temizlik kurallarını anlatan jandarma, hem kendi sağlıkları hem de çevrelerindeki insanların sağlığı için kurallara uymalarını istedi.