Yelekli Mevkisindeki bir tarlanın kenarında bir kuşun hareketsiz şekilde durduğunu gören Ali Ercan İvriz, kuşun yaralı olduğunu ve uçamadığını fark etti.

Ali Ercan İvriz, yaralı kuşu Karapınar'daki bir veteriner hekime götürerek tedavisini sağladı.

İlk tedavisi yapılan doğan, daha sonra ilgili kurumlara teslim edildi.

Ali Ercan İvriz, "Kuşun kanadında yara vardı. Bu sebeple uçamıyordu. Büyük ihtimal elektrik tellerine çarptı. Bir tarlanın yanında hareketsiz durunca hemen tedavisi için veteriner hekime getirdim." dedi.