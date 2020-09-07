Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, hasat yapılan bir bahçedeki incelemelerinin ardından gazetecilere, ilçede Antep fıstığının yaklaşık 120 bin dönüm alanda yetiştirildiğini söyledi.

Hasadın verimli geçmesi temennisinde bulunan Altun, Antep fıstığı üreticisinin mağdur olmaması için taban fiyat açıklanmasını istedi.

Altun, Antep fıstığının başta Gaziantep olmak üzere Şanlıurfa, Adıyaman ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri için önemli bir gelir kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.