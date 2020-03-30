İlçede bir çok noktada dikilmiş olan ve yeni toprakla buluşan fidanlar Karapınar Belediyesi'ne ait su tankları ile sulanıyor.

Son olarak Kum sivri bölgesindeki çöplük alanı ıslah ederek 7 bin fidan diken Belediye ekipleri karışık cinsteki fidanların sulanmasını yapıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, "Erozyon bölgesi olan ilçemizde fidanların dikilmesi kadar bakımı ve sulanmasına da önem veriyoruz. Bu fidanların gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımız sürecek." dedi.