Karaman merkezli 5 ilde, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını örgüt üyelerine verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan, eski komiser M.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.Ü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer şüpheli Y.K'nin İstanbul'da adliyeye çıkarılacağı, hakkında gözaltı kararı bulunan iki zanlının ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Karaman, İstanbul, Malatya, Gaziantep ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, eski komiser M.Ü. ve Y.K. yakalanmıştı.