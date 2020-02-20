İlçe merkezinde dün trafikte "yol verme" tartışması nedeniyle Çıplak ve Taşdemir ailesi arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İlçedeki kanaat önderleri, olayın büyümemesi için Çıplak ve Taşdemir ailesi ile görüştü.

Yapılan görüşmelerin ardından Bulanık Merkez Camisinde barış töreni düzenlendi.

İki aile fertleri camide Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı.

İlçe Müftüsü Murat Karanci, yaptığı konuşmada, ailelerin barışmasını sağlayan kanaat önderlerine teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Törene, Bulanık Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı Yakup Kaya, Eski AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, iş insanı Ercan Yılmaz, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.