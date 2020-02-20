Haber Giriş: Kaynak: AA
Akıl ve zeka oyunlarına Beyşehir'den katılacak öğrenciler belirlendi
[Fotoğraf: AA]
Konya'da yapılacak olan Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması'nda Beyşehir'i temsil edecek öğrencilerin belli olduğu bildirildi.
Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 10-12 Mart 2020 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek yarışmaya Beyşehir'den katılacak öğrencilerin seçilebilmesi için okullararası turnuvada ilkokul kategorisinde mangala, pentago ve Q-Bitz, ortaokul kategorisinde de reversi, kulami, mangala ve pentogo oyunlarının birincilerin ve öğrenim gördükleri okulların belirlendiği belirtildi.
Etiketler: Konya beyşehir ilçesiSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 13:49
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