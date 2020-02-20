Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Okullarda Şiddet ve Zorbalığa Karşı Hoşgörü ve Saygıyı Güçlendirme" adlı KA229 projesinde Polonya, Makedonya, İspanya ve Romanya'dan 30 öğretmen ve öğrenci Demirci'de 1 hafta süren eğitim çalışması yapıyor.

Yurt dışından gelen misafirler için okulun çok amaçlı salonunda Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve ilçe esnafı tarafından yöresel el sanatları stantları kuruldu.

Naht, çini, takı tasarım, hediyelik eşya ve ebru sanat dalları ile ilgili kurulan stantlarda Türk ve yabancı öğrenciler birlikte çalışma yaptı. Öğrenciler daha sonra ilçenin tarihi yapısı Söylemiş Camisi'ni gezdi. Yabancı öğrenci ve öğretmenler gezdikleri her yerde bol bol fotoğraf çekti.

Halı üretim fabrikalarını da ziyaret eden öğrenciler ve öğretmenlere, halının nasıl dokunduğu ve hangi ülkelere ihraç edildiği bilgileri verildi.

- Türk kahvesi ve çayına hayran kaldılar

Proje kapsamında Romanya'dan gelen Vicentiv Bogdah, Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu belirterek, "Zaten daha önceden de biliyorum. Çünkü babam daha önce Türkiye'ye geldi ve her gelip gittiğinde bana gezdiği yerleri anlatırdı. Demirci de güzel bir ilçe, özellikle Türk kahvesine ve Türk çayına bayıldım." dedi.

- Türkçeyi, Türk dizilerinden öğrendi

Türkiye'ye ilk defa geldiğini söyleyen Makedonyalı öğrenci Hatıxhe Alimi, Demirci'yi çok beğendiğini anlatarak, "Farklı Türk el sanatlarını öğreniyoruz. Türkçe'yi Makedonya'da yayınlanan Türk dizilerinden öğrendim. Kitap okuyarak da pekiştirdim." diye konuştu.

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Proje Okulu Müdürü Mustafa Yıldız da, 3. KA229 projelerini gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Daha önce Almanya ve Ukrayna'daki okullar ile ortak projeler gerçekleştirdik. Bu projeler hem ülkemize, hem de Demirci'mize kazanımlar sunarken, öğrencilerimizin de yeni bilgiler öğrenmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.