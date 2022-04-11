Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'daki cinayetin azmettiricisi olarak aranan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da cinayete azmettirme suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, 2 Kasım 2020'de iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Öcal cinayetinin azmettiricisi olduğu gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü İlhan Baysal'ın (35) Konya'nın Karapınar ilçesinde saklandığı bilgisine ulaştı.
Karapınar'da bir çiftlik evine operasyon düzenleyen ekipler, hükümlü Baysal'ı yakaladı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen İlhan Baysal, emniyete götürüldü.
Sıradaki Haber
Konya’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz