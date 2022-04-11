Antalya’da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emekli emniyet müdürleri, emniyet personelleri ve bazı derneklerin temsilcileri katıldı. Tören alanına gelen Mehmet Murat Ulucan protokol üyeleriyle selamlaştı. Ulucan, protokolde yerini alan Türkiye’nin ilk kadın emniyet müdürlerinden 88 yaşındaki emekli hayırsever Saime Konca’yı görünce selam durup ardından elini öptü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden tören, Atatürk Anıtına çelenk koyulmasının ardından sona erdi. Tören sonunda çok duygulandığını belirten emekli emniyet müdürü Saime Konca, 72 yıldır emniyet teşkilatında yer aldığını ve polislerin her zaman gayretli kişiler olduğunu söyledi.