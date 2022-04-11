Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Burdur’da Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde polis teşkilatının projeleri vatandaşlara tanıtıldı.
Burdur’da Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde polis teşkilatının projeleri vatandaşlara tanıtıldı.
Burdur’da Türk Polis Teşkilatının 177. Yıldönümü için “Polis Haftası” etkinlikleri yapıldı.
İstasyon Caddesi’nde polis teşkilatının projeleri ve teçhizatları vatandaşlara tanıtıldı.
Burdur Valisi Ali Arslantaş stantları gezerek bilgi aldı. Stantları gezen vatandaşlara hediyeler dağıtıldı.
Etiketler: Burdur Emniyet Genel Müdürlüğü
Sıradaki Haber
Denizli'de ocağın açık unutulduğu evden çıkan dumanlar paniğe neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz