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Güncel
AA 21.02.2024 17:21

Karaman'da "Yemekler Kültürümüzün Aynasıdır" programı gerçekleştirildi

Karaman'da "Yemekler Kültürümüzün Aynasıdır" etkinliğiyle unutulmaya yüz tutmuş geleneksel yemekler hazırlanarak sergilendi.

Karaman'da "Yemekler Kültürümüzün Aynasıdır" programı gerçekleştirildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Türk mutfak kültürünün geçmiş nesillerden gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler, anneanne ve babaanneleriyle evlerinde hem Karaman'a özgü hem de tüm Türkiye'de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel yemekleri hazırladı.

Şehit Ahmet Sarı Ortaokulu'nda yaklaşık 70 yemek kurulan stantlarda beğeniye sunuldu.

Stantları gezerek yemekler hakkında bilgi alan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Anadolu'da bilinen fakat çok da tüketilmeyen yemeklerin yapıldığı ve tanıtıldığı çok güzel bir etkinlik oldu. Bu anlamda bizlere destek veren bütün veli, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gün geçirdik." ifadesini kullandı.w

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