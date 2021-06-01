Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da üzerine yük asansörü düşen işçi öldü
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da üzerine yük asansörü düşen işçi hayatını kaybetti.
Karaman'da alınan bilgiye göre, Gevher Hatun Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde çalışan Orhan Sezgin'in (35) üzerine yük asansörü düştü.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede Sezgin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Sezgin'in cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine gelen işçinin yakınları ise sinir krizi geçirdi.
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