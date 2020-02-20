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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda G.M.A, G.T. ve D.T'yi yakaladı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Karaman uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 16:56
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