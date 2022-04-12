İlçeye bağlı Akarköy'de yaşayan H.S'yi (68) telefonla arayan şüpheliler, jandarma olduklarını ve Karaman'da yaşanan bir hırsızlık olayının faillerin çaldıkları malzemeleri evinde sakladıklarını itiraf ettiklerini söyledi. Evde arama yapacaklarını, altın ve paraları teşhis için zorluk çıkarmadan kendilerine teslim etmelerini istediler.

Dolandırılmak istendiğini anlayan H.S. olayı jandarmaya ihbar etti. Köyün giriş ve çıkışlarını kontrol altına alan ekipler, köy içinde yaya olarak gezen S.M.A (19) ve köy girişinde bir otomobil içinde bekleyen K.G (44), M.K (19) ile E.A'yı (22) gözaltına aldı.

Şüphelilerin Kazımkarabekir Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ederken, K.G'nin dolandırıcılıktan 10 suç kaydının olduğu öğrenildi.