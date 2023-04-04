Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 20:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da sulama havuzuna düşen kadın yaşamını yitirdi
Karaman'da sulama havuzuna düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
70 yaşındaki Ayşe Ş., merkeze bağlı Yukarı Kızılca köyünde dengesini kaybederek evlerinin yanındaki sulama havuzuna düştü. Ayşe Ş.'in havuza düştüğünü gören köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Havuzdan çıkarılan Ayşe Ş.'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Ayşe Ş.'in cesedi, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemeden sonra Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Etiketler: Karaman
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