Puslu 4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 18.12.2023 11:01

Karaman'da palet fabrikasında yangın

Karaman'da palet fabrikasında çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Karaman'da palet fabrikasında yangın
[Fotograf: DHA]

Yangın akşam saatlerinde Karaman Organize Sanayi Bölgesi 14'üncü Cadde'de faaliyet gösteren palet fabrikasında çıktı.

Palet fabrikasının saman ve talaş deposunda belirlenemeyen nedenle çıkan yangından yayılan dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, iş makinası ve polis ekibi sevk edildi.

Polis fabrika çevresinde güvenlik tedbiri alırken, itfaiye görevlileri ve iş makinaları ile yangına müdahale edildi.

Alevler ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

ETİKETLER
Karaman Yangın
Sıradaki Haber
Konya'da silah kaçakçılığı yapan bir kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:39
Emtia piyasasında Fed etkisi görüldü
11:35
Macaristan: Rus gazına ek vergiyi kaldırmadığı sürece Bulgaristan'ın Şengen'e girmesini engelleyeceğiz
11:37
Avlanırken kazara kendini vurdu
11:28
Akdeniz için en kapsamlı iklim değişikliği merkezi İstanbul'da kurulacak
11:32
Korsan taksiciler site açtı: 7 dilde hizmet seçeneği
11:25
İstanbul Havalimanı'na 5 ödül
Yaylalarıyla ünlü Rize, misafirlerini bekliyor
Yaylalarıyla ünlü Rize, misafirlerini bekliyor
FOTO FOKUS
14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu
14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ