Karaman’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Dün saat 23.00 sıralarında Karaman-Konya Karayolu'nun 21. kilometresinde kaza meydana geldi.

Aynı istikamette seyreden Fatih S. yönetimindeki otomobil ile Emin A. idaresindeki otomobil çarpıştı. Emin A. yönetimindeki araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Zekeriya Ç., Musa A., Emre A. ve Durmuş Ali A. yaralandı.

Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.