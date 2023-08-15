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Güncel
İHA 15.08.2023 14:49

Karaman’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Karaman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Karaman’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
[Fotograf: İHA]

Dün saat 23.00 sıralarında Karaman-Konya Karayolu'nun 21. kilometresinde kaza meydana geldi.

Aynı istikamette seyreden Fatih S. yönetimindeki otomobil ile Emin A. idaresindeki otomobil çarpıştı. Emin A. yönetimindeki araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Karaman’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Zekeriya Ç., Musa A., Emre A. ve Durmuş Ali A. yaralandı.

Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

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