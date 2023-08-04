Karaman'da nesli tükenmekte olan Arap Tavşanı bitkin halde bulundu

Ayrancı ilçesine bağlı Akpınar köyünde Ayrancı İle Jandarma Komutanlığı devriyesi tarafından yerde bitkin halde bir hayvan bulundu.



Yapılan araştırmada bitkin halde bulunan hayvanın nesli tükenmekte olan Arap Tavşanı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine koruma altına alınan Arap Tavşanı Karaman İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığına teslim edildi. Hasta ve bitkin olan Arap Tavşanı tedavisinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.