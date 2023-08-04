Açık 33.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 04.08.2023 16:54

Ordu’da çocuklar şenlikte unutulmaz bir gün yaşadı

Ordu’nun Ünye ilçesinde çocuklar kendileri için hazırlanan özel şenlikte doyasıya eğlendi.

Ordu’da çocuklar şenlikte unutulmaz bir gün yaşadı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda hazırlanan özel alanda düzenlenen eğlencede çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Birbirinden farklı renkli yarışmalar, konserler ve gösterilerin yer aldığı şenlikte doyasıya eğlenen çocukların mutluluklarına aileleri de ortak oldu. Şişme parkurlar, yüz boyama, balon katlama atölyeleri, holihop, halat yarışları, mini disko gösterisi, sihirbaz gösterisi, zenco jonklör show, bilim şov, transformers robot gösterisi, ateş şov ve kent orkestralarının yer aldığı konserde çocuklara da çeşitli ikramlar verildi.

“Her şey çocuklarımız gülsün diye”

Çocuklar için hazırlanan festivalde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Birbirinden renkli yarışmalar, müzikaller ve gösterilerle üç gün süren ‘Ordu Çocuk Şenliği’nin son gününde, Ünye ilçemizde çocuklarımızın sevincine ortak olduk. İyi ki varsınız evlatlarım, siz hep gülün. Her şey çocuklarımız gülsün diye” dedi.

Diğer yandan etkinlik süresi boyunca Miki-Mini Fare, Tom ve Jerry, Tahta Bacak ve Palyaço gösterileri de ailelerden tam not aldı.

ETİKETLER
Ordu
Sıradaki Haber
Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:11
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Marjan hakkında yakalama kararı
18:07
Türkiye - Bulgaristan sınırında orman yangını
17:56
Fransa: Nijer'deki cuntanın anlaşmalara ilişkin fesih kararlarını tanımıyoruz
17:52
Rusya: Ukrayna, karşı saldırılarda 43 binden fazla askerini kaybetti
17:46
Vergi daireleri bugün fazla mesai yapacak
17:35
İzmir'deki bıçaklı kavgada bir çocuk hayatını kaybetti
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir evde patlama meydana geldi
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir evde patlama meydana geldi
FOTO FOKUS
Darbeler kıtası Afrika
Darbeler kıtası Afrika
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ