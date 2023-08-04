Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

İlçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan Rezzan Durak'ın kedisi, havalandırma boşluğuna düştü.



Şahıs kediyi çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa süre içerisinde binaya gelen ekipler, kurdukları sistemle havalandırma boşluğuna indi. Kediyi kurtaran ekipler, sahibine teslim etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Nerede tehlikeye düşmüş bir canlı varsa itfaiye ekiplerimiz orada. Kocasinan ilçemizde bir bina boşluğuna düşen yaramaz evcil kedi, itfaiye ekiplerimiz tarafından kurtarılarak, sahibine teslim edildi" dedi.