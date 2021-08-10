Ziya Gökalp Mahallesi 867. Sokak'ta dün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Doğan T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Doğan T, adliye girişinde gazetecilerin "Kayınvalidenizi neden öldürdünüz, pişman mısınız?" şeklindeki sorularını yanıtsız bıraktı.

Bir süredir eşinden ayrı yaşayan Doğan T, konuşmak için Ziya Gökalp Mahallesi 867. Sokak'taki kayınvalidesi Nejla Koçyiğit'in evine gitmiş, burada çıkan kavgada Doğan T, bıçakla kayınvalidesi, eşi Özlem T. ve kayınbiraderi Osman Bostan'ı bıçaklayarak kaçmıştı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nejla Koçyiğit müdahalelere rağmen kurtarılamamış, şüpheli Doğan T. gözaltına alınmıştı.