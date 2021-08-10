Terör örgütü PKK/KCK’ya finans sağlayan, yardım ve yataklık yapan kişilere yönelik güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda önemli bir başarı elde edildi.

İstatistiklere göre, Türkiye’de terör örgütü PKK/KCK’nın milis yapılanmasına yönelik en fazla operasyon yapılan iller arasında bulunan Adıyaman’da, güvenlik güçleri örgüt üyeleri ve destekçilerine göz açtırmıyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, güvenlik güçleri 2021 yılında bir çok operasyon yaptı.

Soruşturma kapsamında terör örgütüne finansal destek sağlayan, yardımda ve yataklık yapanlara yönelik 2021 yılının Ağustos ayına kadar 30 kişiye işlem yapıldı.

Bu kişilerden 23 kişi mahkeme tarafından tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı 1 kişi aranıyor.

İşlem yapılan 30 kişiden 11 kişi hüküm giyerken, 3 kişi beraat etti.

Diğer 16 kişinin ise yargılamasına devam ediliyor.

Mahkemesi sonuçlanan 11 kişiye 4 yıl 6 aydan, 10 yıla kadar hapis cezası verildi.