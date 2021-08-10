Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta otomobilin motor kısmında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin motor kısmında sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Kayabaşı Mahallesi'nde park halindeki 60 NS 193 plakalı otomobilden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, araç sahibi Süleyman Kaya'ya telefonla durumu bildirdi.
Aracının yanına gelen Kaya, motor kısmında sıkışan kediyi tüm uğraşlarına rağmen çıkaramadı.
Daha sonra Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi.
Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu buradan çıkarılan kedi, muayene için Niksar Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Tokat Sokak Hayvanları İtfaiye
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