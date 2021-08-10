Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve 160 türde 1450'yi aşkın hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde aslan, kurt ve geyik gibi hayvanların yavrulamasının sevinci yaşanıyor.

Nisan ayında doğan 3 aslanın ardından, bir hafta önce 2 aslan daha dünyaya gözlerini açtı.

Anne aslan, yavrularına kimsenin yaklaşmasına izin vermezken, 25 Nisan'da doğan 3 aslan ise hayvanat bahçesinin maskotu oldu.

Bakıcıları tarafından zaman zaman bahçeye çıkarılan yavru aslanlar, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bu yıl doğan 5 aslan, 8 kurt, 3 Jako papağanı, 2 ala geyik, 4 dağ keçisi, 10 siyah cüce keçisi ile birer lama, Kamerun koyunu, kızıl geyik, yerli koyun, merinos, midilli, babun olmak üzere toplam 39 yavru, hayvanat bahçesinin yeni üyeleri oldu.

Muayene ve bakımları yapılan hayvanlar, uzman veterinerler tarafından düzenli kontrol ediliyor.

Kovid-19 tedbirleri de alınan hayvanat bahçesi, 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor.