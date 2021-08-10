Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sarıyer'de batmaya başlayan teknedeki 8 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
Sarıyer'de gezinti sırasında kayaya oturarak batmaya başlayan teknedeki 8 kişi kurtarıldı.
Sarıyer'de Rumeli Kavağı'nda bulunan Altınkum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı sahilinde Cabir K. yönetimindeki Liman Kuruçeşme adındaki tekne, gezinti sırasında kayaya oturdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, batmaya başlayan teknedeki 2'si çocuk 8 kişiyi tahliye etti.
Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sürerken, polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı.
Etiketler: İstanbul
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