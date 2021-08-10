Adıyaman'da edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen 02 AAU 9259 plakalı Renault marka otomobil, Karapınar mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde bulunan bir petrol istasyonundan LPG aldı.

Yakıtı alan araç, yola çıktığı esnada otomobilin iç kısmında patlama meydana geldi.

Alev topuna dönen araç içerisinde bulunan Hıdır, Zeynal ve Sabri vücudu kısmi yandı.

Kendilerini son anda araç içerisinden dışarıya atan ve yanarak ölmekten son anda kurtulan 3 kişide yanıklar meydana geldi.

O esnada olay yerinden geçmekte olan Adıyaman Belediyesine ait bir vidanjör ile yangına müdahale edildi.

Yaralanan 3 kişi olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçta soğutma çalışması yapılırken polis ekipleri de araçta incelemelerde bulundu.

LPG’li aracın patlama sebebi araştırılıyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

[;Fotoğraf: AA]