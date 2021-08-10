Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da aracında silah ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saimbeyli ilçesi Ayvacık Mahallesi'nde yaşayan H.K'nin yanında bulunan tabanca av tüfeğini satmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundu, şüpheli H.K. gözaltına alındı.
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