Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 14:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şüpheli araçta uyuşturucu madde çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Afyonkarahisar’da polis ekiplerinin şüphelenerek durduğu araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramalarda 1.60 gram Metamfetamin maddesi ve 0.78 gram esrar maddesi ve 1.60 gram esrar maddesi ele geçirdi. Ekipler, araçta bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Uyuşturucu Narkotik Polis
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