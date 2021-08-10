Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kuyumcudan yapılan silahlı soygunun 2 şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da silah tehdidiyle kuyumcudan soygunla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kepez ilçesi Barış Mahallesi Barış Manço Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanından 6 Ağustos'ta silah zoruyla imitasyon altınlar ve bir miktar para alıp kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerinin çalışması sonucu 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Antalya
Sıradaki Haber
Amasya Valisi Masatlı, köylerde asfaltlama çalışmalarını inceledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz