Kepez ilçesi Barış Mahallesi Barış Manço Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanından 6 Ağustos'ta silah zoruyla imitasyon altınlar ve bir miktar para alıp kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.