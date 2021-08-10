Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.
Uşak'ta alınan bilgiye göre, Ağrı'dan İzmir'e giden K.G. (58) idaresindeki Ağrı Doğuş firmasına ait 34 HE 1858 plakalı yolcu otobüsü Ankara-Uşak kara yolunun Göğem kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 30 kişi yaralandı.
Etiketler: Uşak Trafik Kazası
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