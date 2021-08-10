Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri itfaiyesi, Muğla'da çalışmalarını sürdürüyor
[Fotoğraf: AA]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, hem Muğla'nın Milas ilçesinde söndürülen orman yangınlarındaki soğutma çalışmalarına katkı sağlıyor hem de Kemerköy Termik Santrali'ni koruyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 6 araç ve 19 kişilik ekip, Milas'ta çalışmalarını sürdürüyor.
Kayseri ekibi, bir taraftan söndürülen orman yangını çalışmalarında soğutma işlemlerine katkı sağlarken, bir taraftan da Kemerköy Termik Santrali bölgesini koruma altında tutuyor.
Ayrıca, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan başkanlığındaki ekip, Kemerköy Termik Santrali'nde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e bölgedeki yangınla mücadele, soğutma ve söndürme çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.
Öte yandan, Antalya’ya giden ekip görevini tamamlayarak Kayseri'ye dönüş yaptı.
Etiketler: Kayseri
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