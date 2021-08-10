Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 6 araç ve 19 kişilik ekip, Milas'ta çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri ekibi, bir taraftan söndürülen orman yangını çalışmalarında soğutma işlemlerine katkı sağlarken, bir taraftan da Kemerköy Termik Santrali bölgesini koruma altında tutuyor.

Ayrıca, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan başkanlığındaki ekip, Kemerköy Termik Santrali'nde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e bölgedeki yangınla mücadele, soğutma ve söndürme çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Öte yandan, Antalya’ya giden ekip görevini tamamlayarak Kayseri'ye dönüş yaptı.