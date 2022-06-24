Başyayla Belediye Başkanlığının ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 15 yıl süreli gelir paylaşımı modeli ile güneş enerjisinden elektrik üretimi, santralin yapımı, kurulumu ve işletmesi ihalesinin muhammen bedeli 17 milyon 434 bin 27 lira 20 kuruş, geçici teminatı ise 523 bin 20 lira 81 kuruş olacak.

İhale 4 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te, Başyayla Belediyesi Encümen Toplantı Odası'nda gerçekleştirilecek.