Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da güneş santrali projesi ihale edecek
[Fotoğraf: AA]
Karaman'ın Başyayla Belediye Başkanlığı, 15 yıl süreli gelir paylaşımı modeli ile güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapım, kurulum ve işletmesi işini ihale edecek.
Başyayla Belediye Başkanlığının ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 15 yıl süreli gelir paylaşımı modeli ile güneş enerjisinden elektrik üretimi, santralin yapımı, kurulumu ve işletmesi ihalesinin muhammen bedeli 17 milyon 434 bin 27 lira 20 kuruş, geçici teminatı ise 523 bin 20 lira 81 kuruş olacak.
İhale 4 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te, Başyayla Belediyesi Encümen Toplantı Odası'nda gerçekleştirilecek.
Etiketler: Karaman
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