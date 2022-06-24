Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, devlete bağlı müesselerde çalışan işçilere yapılacak ek ödemede tarihler belli oldu.

Bu yıl yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 4 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.

İkinci yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.

Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediye ödeniyor. Kamu kurumlarında taşeron kadroya alınan işçiler de ek ödemeden yararlanıyor.

Ek ödeme nedir?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.