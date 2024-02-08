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Güncel
İHA 08.02.2024 13:39

Karaman’da devrilen narenciye yüklü kamyonetin sürücüsü ölümden döndü

Karaman’da narenciye yüklü kamyonet kavşakta devrildi. Sürücünün ölümden döndüğü kazada kamyonetteki narenciye ürünlerinin bir kısmı yola saçıldı.

Karaman’da devrilen narenciye yüklü kamyonetin sürücüsü ölümden döndü

Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Yunuskent Mahallesi Valilik Kavşağı'nda meydana geldi.

M.U. yönetimindeki narenciye yüklü kamyonet kavşağa geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken devrilen kamyonetteki limon, greyfurt ve portakalların bir kısmı yola saçıldı. Yaşanan kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan kavşak ise yola saçılan narenciye ürünlerinin toplanarak kenarı alınması ve kamyonetin de çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polisin yaptığı incelemenin ardından, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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