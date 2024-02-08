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Güncel
AA 08.02.2024 13:03

Şırnak'ta istihdam garantili seracılık kursunun açılışı yapıldı

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Silopi ilçesinde düzenlenen, istihdam garantili seracılık kursunun açılışına katıldı.

Şırnak'ta istihdam garantili seracılık kursunun açılışı yapıldı

Valilikçe hayata geçirilecek proje kapsamında ilçede Serakent kurulacak.

Serakentte istihdam edilecek kişilerin eğitim görmesi için Silopi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen kursun açılışı dolayısıyla Koç İlkokulu Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Programda bir konuşma yapan Vali Atay, ilçenin 338 bin dönüm tarım arazisine sahip olduğunu belirterek, uygulanacak sera projesinin istihdama katkı sunacağını söyledi.

Sera projesine İdil ve Cizre'nin de dahil olacağını ifade eden Atay, "Seralarda çalışacak kişi sayısı yaklaşık 2 bin. Bu da istihdama büyük katkıdır. Buralardaki vatandaşlarımız başka illere mevsimlik işçi olarak artık gitmeyecek. Bu kapsamda mevsimlik göçün önüne geçmeyi planlıyoruz." dedi.

Silopi Kaymakamı Cihat Koç da terörün bölgede gündemden düştüğünü, gündemin artık ekonomi odaklı olduğunu belirtti.

200 kişilik kursa müracaatların devam ettiğini ifade eden Koç, 2 ay içerisinde en az 1000 kişiye seracılık eğitimi vermeyi planladıklarını aktardı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin ise kentte 30 dönüm örtü altı sera olduğunu, Silopi ilçesinde Sera Organize Sanayi Bölgesi alanı üzerinde yapılacak çalışmalarla bölgenin ve civar illerin komşu ülkelere yaş meyve sebze noktasında ciddi katma değer getireceğini söyledi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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