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Güncel
AA 04.08.2024 09:28

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 44 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 26 Temmuz-02 Ağustos tarihleri arasında asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 16 bin 582 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 44 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekipler, 13 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 1 kesici, delici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 258 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

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